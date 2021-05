Nyd opsvinget. Der er råd til at gøre det

Dansk økonomi er på vej ud af coronakrisen i ekspresfart. En byge af økonomiske nøgletal i den forløbne uge bekræfter, at det går overraskende hurtigt. For flertallet af danskerne betyder det, at der er råd til at øge forbruget med god samvittighed. Samfundsøkonomisk er det en god gerning, og der er er ingen grund til, at der skal udskrives en stor coronaregning, som skal betales med nye skatter og afgifter.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. For ét år siden ville det være blevet pure afvist af alle fornuftige økonomer som uansvarlig ønsketænkning. Men selv om coronakrisen ikke er slut, så tegner der sig nu et klart billede af en dansk økonomi, som har vist en uventet stærk evne til at vokse sig ud af krisen.

Finansminister Nicolai Wammen (S) sagde fredag, at dansk økonomi i 2022 kan få en vækst på 3,8 procent. Det giver flere penge til den grønne omstilling i hele samfundet.

I år bliver væksten noget lavere. Finansministeriets økonomers skøn siger 2,1 procent, og det skyldes især forårets coronarestriktioner, som har ramt oplevelsesindustrien benhårdt og endnu ikke er fuldt afviklede. Det forventes de stort set at være i andet halvår, og så skifter væksten til et højere gear. Når alle, der ønsker det, er vaccinerede, så vil det også være en forsikring mod det uforudsigelige, at der kommer en ny pandemi.

Danmark har været blandt de lande i EU, som har håndteret coronakrisen bedst sundhedsmæssigt og økonomisk. Det skyldes dels, at dansk økonomi i udgangspunktet var stærk, og at de offentlige finanser var så sunde, at de blev kaldt overholdbare. Dels at der sundhedsmæssigt blev lukket ned hurtigt og effektivt med kompensation til erhvervslivet, så beskæftigelsen ikke led nær så stor skade som frygtet.