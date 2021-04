Kontroversielt krav om lukkede døre blev fulgt i historisk sag

fakta

Sagen kort

De tre tiltalte er medlemmer og stiftere af ASMLA. De kom til Danmark som konventionsflygtninge i 2006.

De har været varetægtsfængslet siden februar 2020, sigtet for at spionere i Danmark for Saudi-Arabien fra 2012 til 2018.

I forvejen var de sigtet for at hylde en terrorhandling i Iran i 2018. Det var også i 2018, at en eksiliraner fra Norge ville slå til mod ASMLA-gruppen