Joy Mogensen kritiserer Nationalmuseet efter afsløring af million-ordrer

For et par dage siden afslørede Ekstra Bladet, at direktøren for Nationalmuseet, Rane Willerslev, havde afgivet store ordrer udenom udbudsregler til en af hans bekendte.

Michael Jeppesens eventbureau, MUST, fik på få måneder i 2017-2018 flere store opgaver hos Nationalmuseet til en samlet værdi på over 1,1 mio. kroner, skriver Ekstra Bladet.

Nu stempler Kulturminister Joy Mogensen ind i sagen, fremgår det i et skriftligt svar tilEkstra Bladet torsdag aften.