Bundlinjen: Hvidvask er ulovligt, men i Danske Bank får ingen ansvaret

Hvidvask er ulovligt og strafbart. Men ingen i Danske Banks topledelse bliver gjort juridisk ansvarlig for bankens rolle i det, der er blevet kaldt for verdens største hvidvaskskandale. Den handler om, at en stor del af de 1.500 milliarder kroner, som i 8 år frem til 2015 passerede den daværende estiske filial, formentlig er hvidvaskede penge.

Det står klart, efter at bagmandspolitiet torsdag aften meddelte, at sigtelsen mod tre tidligere chefer i Danske Bank er frafaldet. Det drejer sig om tidligere topchef Thomas Borgen, tidligere økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen og Lars Stensgaard Mørch, tidligere direktør for de udenlandske aktiviteter, deriblandt den daværende anløbne estiske filial.

Beslutningen er et klart nederlag for bagmandspolitiet, den daglige benævnelse for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik). I januar måtte bagmandspolitiet frafalde sigtelserne mod seks andre chefer i Danske Bank, et første tegn på, at sagen var ved at smuldre efter en efterforskning, som blev sat i gang for mere end to år siden.

Bagmandspolitiets fungerende chef, Peer Fiig, begrunder i en mail til TV 2 beslutningen med, at »det er Søik’s samlede juridiske vurdering, at der ikke er beviser for, at nogen enkeltpersoner har udvist uagtsomhed i en sådan grad, at den kan karakteriseres som grov, og at de dermed har overtrådt lovgivningen«.

Det er ikke en frikendelse, som en nærlæsning af ordlyden afslører, men en konstatering af, at bagmandspolitiet vurderer, at beviserne ikke rækker til en domfældelse. Så skal sigtelserne naturligvis frafaldes.