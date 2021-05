Efter debat om seksuel chikane af unge piger: Også homoseksuelle bliver udsat for slibrige kommentarer og får tilsendt dick pics

Efter en heftig diskussion på Facebook om sexkrænkelser mod også meget unge piger, reagerer LGBT- miljøet nu med et noget overset problem, der kan blive det næste kapitel i #MeToo-bølgen: Homoseksuelle, især unge drenge og mænd, udsættes for krænkelser på nettet og ufrivillige berøringer.

Ikke mindst på sociale medier kan helt unge brugere risikere at møde krænkende kommentarer eller slibrige billeder som dick pics, fortæller kommunikationsmedarbejder Jakob Steensen Nielsen fra LGBT+ Danmark.

Han udtaler sig, efter at over 350 kvinder har kommenteret på et Facebook-opslag om uønskede pift, tilnærmelser, berøringer og krænkelser, rettet mod unge piger. Som beskrevet her i avisen fredag skrev Soulaima Gourani i en facebookopdatering:

»Jeg har en veninde, hvis datter på 13 år bliver piftet efter på gaden (af voksne mænd). Nu er jeg lidt nysgerrig. Hvor gammel var du egentlig første gang ’ voksne’ viste interesse for dig, dit barn eller dine venner?«