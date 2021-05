Ekspert: Det er oplagt at åbne mere op nu

Fra på torsdag kan alle landets folkeskoleelever se frem til at vende tilbage i skole på fuld tid, fitnesscentrene kan igen åbne, 30-minutters reglen om bordbestilling på barer og restauranter fjernes, og så må spillesteder, teatre og biografer åbne med krav om coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner med 500 personer.

Det er bare nogle af punkterne i den aftale om yderligere genåbning af Danmark, som regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev enige om natten til tirsdag.

Se alle hovedpunkterne i aftalen her.

»En oplagt og forsvarlig plan«, lyder vurderingen fra afdelingslæge ved Aarhus Universitet og lektor i Infektionssygdomme, Christian Wejse.

»Der er plads til at åbne mere op, som situationen er nu. Her efter to uger kan vi nu se, at sidste genåbning ikke ser ud til at have medført en betydelig smittestigning, så det er helt bestemt forsvarligt«, siger han med henvisning til genåbningen 21. april, hvor blandt andet restauranter, barer og museer åbnede med krav om coronapas, der blev åbnet for mere indendørs idræt, og afgangselever fik lov at komme mere i skole.