SF vil holde regeringen op på forståelsespapiret i sagen om børn i Syrien: Partiet stoler mere på FN end regeringen

Det er med henvisning til det såkaldte forståelsespapir mellem støttepartierne og regeringen, at de tre støttepartier nu i samlet flok rasler med sablen.

Af papiret fremgår det, at regeringen vil overholde internationale konventioner, så når FN nu siger, at Danmark ikke gør det ved ikke ikke at hjemtage danske borgere fra syriske lejre, kræver støttepartierne en ny kurs.

»Forståelsespapiret indeholder jo ikke meget udlændingepolitik i det hele taget, andet end at man skal fremme integration og overholde konventionerne. Og det er jo fordi, der er en væsentlig uenighed mellem støttepartierne og regeringen her. Til gengæld er det så også afgørende for os at sige, at de konventioner de skal så også overholdes, og det vil vi gerne have regeringen til at redegøre for, at de fortsat bliver«, forklarer SF-gruppeformand Jacob Mark.

Er det din konklusion, at man ikke overholder konventionerne her?