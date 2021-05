Det store overblik: En lang række restriktioner forsvinder, men disse regler skal du stadig overholde

Natten til tirsdag er regeringen sammen med et bredt flertal blevet enige om en aftale om en yderligere genåbning af Danmark. Det betyder blandt andet, at alle skoleelever kan vende tilbage i skole, 30-minutters-reglen er afskaffet og fitnesscentrene åbner igen.

Der gælder dog fortsat en lang række restriktioner efter 6. maj – få overblikket her:

Med den nye aftale er indendørs idræt for personer over 18 år tilladt, hvis alle har coronapas og overholder det indendørs forsamlingsloft på 25 personer. Der er fortsat forbud mod ’kontaktsport’ for personer mellem 18-70 år - det er ikke nærmere defineret, hvad ’kontaktsport’ dækker over, men Sundhedsstyrelsen har tidligere brugt betegnelsen om »kampsport og visse former for boldspil«.

Kravet om bordbestilling mindst 30 minutter før fremmøde frafalder. Men det gælder fortsat, at alle gæster skal have gyldigt coronopas. Du har et gyldigt coronapas, hvis du er færdigvaccineret eller er testet negativ inden for 72 timer med enten PCR- eller lyntest. Derudover fungerer dokumentation for tidligere smitte også som gyldigt bevis 14-180 dage efter den positive test.