Efter pengeafpresning og kidnapning holder Danmarks rigeste mand sig væk fra offentligheden

Anders Holch Povlsen er Danmarks rigeste mand – og med en formue på 13,2 milliarder dollars er han nummer 161 på Forbes’ seneste årlige liste over verdens rigeste. En formue hovedsagelig baseret på tøjimperiet Bestseller og som aktionær i e-handelsplatformene Zalando og Asos. Men i den seneste tid har negative historier om stressende arbejdsforhold i Nemlig.com og Bestsellers produktion i Myanmar efter militærkuppet fyldt medierne – og i morgen kommer en redegørelse om virksomhedens aktiviteter i det asiatiske land. Selv holder den sky milliardær sig væk fra pressen og offentligheden. Fortællingen om Anders Holch Povlsen begynder med hans far, Troels, der stiftede Bestseller – og som i 1998 for første gang oplevede, at det kan have store omkostninger at være hovedrig.