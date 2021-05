Enhedslisten: »Vi må få et svar, og så må vi tage bestik af det«

Det er en kendt sag, at Enhedslisten ofte er uenig i regeringens udlændingepolitik.

»Vi synes, den langt hen ad vejen er modbydelig og præget af en ekstremt stor grad af kynisme«, som politisk ordfører Mai Villadsen forklarer.

Men sammen med de to andre støttepartier, SF og Radikale Venstre, hæver EL nu kritikken, efter at FN har kritiseret Danmark for at bryde internationale konventioner ved ikke at hjemtage danske statsborgere fra syriske lejre. Partierne henviser til, at netop overholdelse af konventioner er fastslået i det fælles forståelsespapir mellem dem og regeringen.

»Derfor er det meget vigtigt at få markeret. Samtidig svarer regeringen slet ikke på kritikken, og det mener jeg, at de er forpligtet til at gøre. I hvert fald over for os, når de ikke gider stille op i medierne. Så må vi jo tvinge dem til det«, forklarer Villadsen.

Er det også din konklusion, at regeringen ikke overholder de internationale konventioner?