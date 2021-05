Sofie Carsten Nielsen om FN-kritik: »Det er grundlaget for en retsstat, og det var vi enige om, da vi skrev det papir«

Det er i samlet flok, at regeringens støttepartier nu - med henvisning til forståelsespapiret mellem dem og regeringen - kræver regeringens svar på FN’s kritik af Danmark. Ifølge FN bryder Danmark internationale konventioner ved ikke at tage danske statsborgere hjem fra syriske lejre, og trods politiske uenigheder, blev det i forståelsespapiret netop fastslået, at konventioner skal overholdes.

»Lige nu forholder vi os til, FN’s specialrapportør siger, at Danmark bryder internationale konventioner, hvis ikke vi hjælper danske statsborgere ud af lejrene i Syrien. Og lige præcis overholdelse af konventionen er fuldstændig knæsat. Det har det jo været for enhver dansk regering, men det er det også i det forståelsespapir, vi har med regeringen. Så det kan regeringen ikke sidde overhørig, og derfor er vi nødt til at få en afklaring af, hvad der er op og ned i det her«, siger den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen.

Du taler om FN’s syn på det her. Men er det også din konklusion, at regeringen ikke overholder de internationale konventioner?