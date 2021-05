Minister vil hjælpe kommunerne med at nedsætte fartgrænser, selvom politiet flere steder har været imod

Det skal være lettere for kommunerne at sænke farten på småveje og villaveje.

Det foreslår transportminister Benny Engelbrecht (S), der reagerer på en høring om trafiksikkerhed i oktober, hvor kommuner og organisationer efterlyste bedre muligheder for at få øget sikkerheden på skoleveje og i beboelsesområder ved at indføre lavere hastighedsgrænser.

De beklagede dengang, at det især i nogle politikredse - Københavns Politi og Nordsjællands Politi blev nævnt - har været sværere at få tilladelse til indføre fartgrænser på for eksempel 40 km/t i et villakvarter.