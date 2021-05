Skelsættende terrordom mod norsk 'IS-kvinne' udløser politisk slagsmål i Danmark

Hos Socialdemokratiet og blandt borgerlige modstandere af at hente danske børn og deres mødre hjem fra de syriske lejre er det ofte blevet fremført som et selvstændigt problem, at hjemlige anklagere og efterforskere vil stå over for en noget nær umulig opgave med at skrabe tilstrækkelige beviser sammen til at få mødrene dømt for terrorvirksomhed i et fjernt land.

Men en norsk dom på tre et halvt års fængsel til en 30-årig kvinde, der 2013-19 tilsluttede sig Islamisk Stat som hustru til tre forskellige IS-krigere, rydder al tvivl af vejen om anklagemyndighedens muligheder for at fælde dom over fremmedkrigere i hjemlige retssale.

Det mener professor emeritus Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet.

»De norske og de danske regler om tilslutning til en terrororganisation er formuleret forskelligt, men de fører i det væsentlige til samme resultat. Den norske dom sætter en fed streg under, at der efter alt foreliggende ikke skulle være problemer med at retsforfølge kvinderne i de kurdiske fangelejre, hvis de kommer til Danmark«, udtaler Jørn Vestergaard.