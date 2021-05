Danmarks højeste beboelsesejendom ramt af stor vandskade på tværs af 14 etager

En større vandskade i højhuset Domus Vista på Frederiksberg har medført skader i lejligheder på 14 ud af højhusets i alt 29 etager.

Det oplyser Thomas Bang-Pedersen, der er chef for boligselskabet Akelius København, som ejer og driver Domus Vista, til TV 2 Lorry.

Indtil videre er der konstateret skader i omkring 75 lejemål i højhuset som følge af vandskaden, der blev opdaget i weekenden, hvor et stort varmtvandsrør sprang i loftet over 16. etage.

»Vandskaden skete søndag morgen cirka klokken 05.36. Vi blev orienteret gennem vores døgnservice, der rykkede ud efter de modtog et opkald klokken 05.55«, siger Thomas Bang-Pedersen, der er chef for Akelius’ afdeling i København, til TV 2 Lorry.

»Vi har konstateret skader fra 16. etage til 3. etage«, tilføjer han.

Elevatorerne ramt

Vandskaden har medført, at elevatorerne i højhuset i en periode på omkring et døgn var sat ud af drift på grund af vand i de elektriske installationer.

»Hele søndag var elevatorerne ude af drift, men i går lykkedes det at få den ene elevator op at køre. Og sidst på eftermiddagen kom den anden op at køre. Der arbejdes fortsat på højtryk for at få den sidste i gang også«, siger Thomas Bang-Pedersen, der kalder skaderne »ret omfattende«.

Foruden skader i lejligheder og på elevatorer er der også sket skader på højhusets fællesarealer.

Der er opsat affugtere på de berørte steder, og Akelius er fortsat i gang med at fastslå det totale omfang af skaderne.

Derfor er beboerne i ejendommen blevet bedt om at indrapportere skader, så de kan blive dokumenteret og udbedret, forklarer chefen for den danske afdeling.

Beboerformand kritiserer sen besked

Thomas Kruse Pedersen, der er formand for beboerbestyrelsen i Domus Vista og bor i Domus Vista, mener, at det er helt centralt at give beboerne besked hurtigere, når en skade af så store dimensioner rammer et stort lejlighedshus.

»Der går næsten et halvt døgn, hvor ingen får noget at vide. Det er ikke godt nok«.

Ifølge beboerformanden har vandskaden påvirket langt størstedelen af beboerne i højhuset. På grund af højhusets 29 etager med lejligheder bruger langt de fleste nemlig elevatorerne til at komme fra stueplan til deres etage.

»Nærmest alle bruger elevatorerne, og derfor er det meget skidt, når alle tre elevatorer pludselig ikke virker«, siger Thomas Kruse Pedersen og tilføjer, at mange af beboerne i Domus Vista er ældre som enten er dårligt gående eller har brug for hjemmehjælp.

Hos Akelius anerkender man, at kommunikationsopgaven kunne være løftet bedre.

»Vi kan altid blive bedre til at informere. Det lettede ikke opgaven, at skaden opstod søndag morgen i bededagsferien«.

»Vi ved godt, at vi har flere hundrede beboere, som er dybt afhængige af elevatorerne, og derfor satte vi også et firma på opgaven med at få dem til at køre igen med det samme«, siger Thomas Bang-Pedersen fra Akelius.

Han oplyser desuden, at man nu undersøger, om flere vandrør kan være i fare for at sprænge. Det vides nemlig endnu ikke, hvorfor det store vandrør på 10 gange 10 centimeter sprang.

Det vides endnu ikke, hvor mange beboere, der skal genhuses som følge af vandskaden.