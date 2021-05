Dumpekarakter til arbejdsmarked for seniorer: »Man kan ikke bare diktere folk at arbejde længere, når de ikke har helbred eller uddannelse til det«

Det danske arbejdsmarked for seniorer er ikke gearet til at imødekomme de politiske ambitioner om, at vi skal arbejde længere. Sverige har fundet opskriften; her har seniorerne bedre helbred, bedre uddannelser, bedre arbejdsmiljø og større jobsikkerhed, viser en ny analyse.