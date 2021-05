Ministerium løfter sløret for omdiskuteret aftale med Rwanda

En aftale med Rwanda inkluderer blandt andet en passage om et dansk ønske om modtagecenter uden for EU.

Regeringens vision om at behandle asylansøgere uden for Europa står skrevet ind i den ene af de to aftaler, som to ministre har underskrevet med Rwanda.

Det fremgår af aftaleteksten, som Udenrigsministeriet onsdag har fremlagt.

Ritzau