21.000 statsborgerskaber undersøgt for snyd, men politi dropper sager

I 2018 besluttede et flertal at gennemgå 21.000 tidligere statsborgerskabssager for at se, om nogen havde fortiet kriminalitet, så man kunne tage statsborgerskabet fra dem. Mistænkelige sager droppes dog på stribe. Absurd, lyder kritikken.