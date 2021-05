Afrika skal afskrække asylsøgere

I sidste uge ankom der 21 asylansøgere til Danmark. Det er en fortsættelse af sidste års historisk lave flygtningetal, der blandt andet bliver forklaret med coronakrisen. Flertallet er fra Eritrea efterfulgt af Syrien og Afghanistan, men står det til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), skal asyltallet endnu længere ned.

»Målet er nul spontane asylansøgere«, sagde ministeren først på året.

Vejen dertil går gennem en aftale med et land uden for Europa, som regeringen i hemmelighed har arbejdet længe på. Nu har Udenrigsministeriet offentliggjort et forståelsespapir med Rwanda, efter at Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) har været på visit i det centralafrikanske land, der mest forbindes med folkemordet i 1994 på omkring 1 million mennesker.

I forståelsespapiret med Rwanda står der blandt andet, at »det er den danske regerings vision, at behandlingen af asylansøgere bør finde sted uden for EU med det formål at bryde den negative incitamentstruktur i det nuværende asylsystem«. Eller med andre ord: At det skal være mindre tillokkende for flygtninge at bevæge sig ud på en farefuld færd over Middelhavet og krydse flere europæiske grænser for at søge asyl i Danmark.