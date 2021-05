Topchefen for SOS International trækker sig efter testskandalen

Efter det fejlslagne testeventyr skal SOS International A/S nu på jagt efter en ny topchef for virksomheden. Efter otte år som administrerende direktør forlader Niels Krag Printz posten.

»Niels har siddet på en udsat position og været under et stort pres i over et år, og nu har han besluttet sig for at få lidt privatliv og overlade ansvaret til andre«, siger virksomhedens norske bestyrelsesformand, Amund Skarholt, som afviser, at der er tale om en fyring.

SOS International kom på glat is, da virksomheden vandt en tocifret millionkontrakt med regionerne om at udføre kviktest af borgerne i Danmark.

Kort efter opsagde regionerne med ét kontrakten.

»Blot en uge inde i kontraktperioden står det klart, at SOS International A/S ikke magter opgaven i det krævede omfang, ligesom der er konstateret alvorlige brud på kvaliteten hos især deres underleverandør Medicals Nordic A/S«, skrev regionerne i en pressemeddelelse 7. februar og hyrede i stedet Falck til at varetage opgaven.