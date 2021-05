Anden halvleg: Tre knyster på tur

Det var keyboardmanden, der opdagede det.

Det var, mens vi øvede i vores fugtige kælder under en grønthandler på Nørrebro, at han pludselig så, at jeg stadig havde mit højre bukseben stoppet ned i strømpen for at undgå at få det i kæden. Selv om det er mere end tre timer siden, jeg havde siddet på en cykel.

Jeg synes egentlig, at det var praktisk, da jeg jo snart skulle ud at cykle igen, men måtte finde mig i at blive hånet. For hvis man endelig har mødt nogle boomere, der holder af funk og soul fra en svunden tid, så gælder det om at holde sig gode venner.