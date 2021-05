Familieretshuset uden ventetider? Konfliktniveau daler, viser forsøg

Børn og forældre fra 73 skilsmissesager i København har de seneste måneder fået behandlet deres sag i Familieretshuset som ingen andre: Gennem en slags pilotprojekt har de fået en forsmag på, hvad Familieretshuset formår, når det ikke er plaget af månedlange ventetider, når forældre og børn rent faktisk får det antal møder, som det er meningen, at de skal have, og når børnene får tilbud om at få en fast kontaktperson som støtte gennem hele sagsforløbet.

De er med andre ord blevet mødt med det serviceniveau, som hele tiden har været tanken med Familieretshuset, men som er druknet i gigantiske sagsbunker. Undervejs i forløbet har forældre og børn sat ord på, hvordan de har oplevet deres forløb i Familieretshuset.

Samler man deres respons fra spørgeskemaer og individuelle interviews, viser det sig, at de fleste forældre og børn er positive: Tre ud af fire forældre har oplevet, at deres børns behov har været centrum i sagsforløbet. Forældrenes konfliktniveau er faldet, især i de brudte familier med et højt konfliktniveau. De siger også, at kortere vente- og sagsbehandlingstid har været en stor lettelse. Og de børn, der har takket ja til at få en kontaktperson, fortæller, at de har følt sig trygge ved det, der foregår i Familieretshuset, i en ellers turbulent tid.