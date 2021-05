»Der er lidt en tendens til, at nogle af dem, der kaster sig ind i debatten, overser, at der er nogle, som ikke har samme grad af frihed, som de selv har«

Regeringens grundlæggende syn på, hvordan vi skal forstå frihed og frihedsrettigheder i Danmark, har mødt stor kritik fra både organisationer, eksperter og politikere. Med et selverklæret mål om at øge trygheden har regeringen sat sig i spidsen for, hvad kritikerne kalder en »ny« og »bekymrende« politisk linje, hvor danskernes frihedsrettigheder i højere grad bliver indskrænket frem for udbygget.

Denne kritik er blandt andet blevet affødt af debatten om øget overvågning og regeringens ønske om, at politiet skal kunne udstede et »tryghedsskabende opholdsforbud«.

Til trods for den store kritik forpasser Nick Hækkerup ikke muligheden for – over en kop kaffe med Politiken på ministerkontoret – at forklare og forsvare sit frihedsbegreb. Et frihedsbegreb, der i høj grad redefinerer den gængse forståelse.

For hvad er egentlig den socialdemokratiske frihed? Hækkerup har ikke brug for betænkningstid:

»Det er reel frihed. Det borgerlige frihedsbegreb er formel frihed, hvor man bare kan sige: »I princippet er jeg fri«. Det her med, at der ikke er noget, der binder mig til at gøre noget – det er det borgerlige frihedsbegreb. Vores frihedsbegreb tager højde for, om man reelt er fri«, indleder Hækkerup, der i kølvandet på den analyse ikke vil afvise, at borgerne kan blive nødt til at give køb på noget formel frihed, hvis regeringen skal lykkes med skabe mere reel frihed for borgerne.