Frederiksen kræver opbakning på gruppemøde, men uroen breder sig

Det er ikke kun hos støttepartierne, at regeringens udlændingekurs i disse uger medfører panderynker.

Regeringen har på det seneste cementeret den stramme kurs, hvad enten det drejer sig om danske børn i syriske fangelejre, udvisninger af syriske flygtninge fra Danmark eller stramninger af reglerne for at opnå dansk statsborgerskab. Senest har det vakt opsigt, at regeringen har lavet en aftale på asylområdet med det centralafrikanske land Rwanda, der måske kan bane vej for regeringens kongstanke om at sende asylansøgere fra Danmark til et modtagecenter i et tredjeland.

Også fra det socialdemokratiske bagland lyder der protester mod linjen. Som da en nu tidligere socialdemokrat Rikke Agersnap i et debatindlæg i Politiken forleden tog afsked med Socialdemokratiet efter næsten 20 års medlemskab. Det skete med begrundelsen, at »nu har vi nået et punkt, hvor jeg ganske enkelt ikke længere kan genfinde mine egne værdier i det parti, jeg ellers holder så meget af«.