Staten scorer Ferrari til fire millioner: Politiet har konfiskeret 65 vanvidsbiler på en måned

De skærpede regler for vanvidskørsel har udløst enorm debat på sociale medier, hvor politiets daglige opdateringer er blevet mødt med masser af lovord og opadvendte tommelfingre men også en del nedadvendte og negative kommentarer på Facebook.

Det gælder især færdselslovens nye muligheder for at beslaglægge bilen, hvis føreren blandt andet kører over 200 kilometer i timen eller bryder fartgrænsen med 100 procent – også selv om bilen tilhører en anden eller et leasingselskab, hvilket kritikere mener strider mod grundloven.

Efter godt en måned kan Rigspolitiet nu gøre en form for status over de strammede regler, der blev vedtaget med stort flertal i Folketinget og trådte i kraft i påsken. Foreløbig har politiet beslaglagt 65 biler rundt om i landet; herunder en Ferrari til over fire millioner kroner, der kommer til at skæppe godt i statskassen, når den bliver solgt på auktion.

Ifølge politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter er det flere biler, end ordensmagten havde forventet, da de nye regler trådte i kraft efter en stribe dødsulykker og meget alvorlige hændelser.