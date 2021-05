Restaurant i Hørsholm: Vi må aflyse over 1.500 bordbestillinger og aflyse 3 begravelser

Restauratør Christina Rud på Rungsted Kro havde allerede fredag formiddag afbestilt leverancen af varer til weekenden. Beskeden om endnu en nedlukning var ganske vist ikke kommet endnu, men Christina Rud frygtede, at det ville ske, da hun dagligt følger smittetallene nøje.

»Det har store konsekvenser for kroen, for økonomisk set kan vi ikke køre rundt med en takeawayløsning. Og så er det et super dårligt tidspunkt. Vi havde en travl periode foran os med både mors dag på søndag og Kristi himmelfartsdagene i næste uge, som vi nu går glip af. Vi kommer til at skulle aflyse over 1.500 bordreservationer. Dertil må vi aflyse 3 begravelser. Det, synes jeg, virkelig er synd for de pårørende«.