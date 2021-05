Så skete det: Klokken 12:30 fik Hørsholms borgmester besked – smitteudbrud lukker kommunen ned

Klokken 12:30 fik Hørsholms konservative borgmester Morten Slotved beskeden om, at smitten var for høj, og kommunen derfor skulle lukke ned. Incidenstallet er 270.

De sidste par dage har han bidt negle og holdt ekstra godt øje med incidenstallet, altså antallet af nye smittede på en uge pr. 100.000 indbyggere. Tallet er nemlig steget stødt, siden ni 3.g’ere fra det lokale gymnasium i Rungsted var samlet for at overvære en Champions League fodboldkamp, hvor otte endte med at blive smittet med Covid-19.

»Jeg er meget ærgerlig, men vi havde en klar forventning om, at det her ville ske, da vi så tallene fra i går. Så vi har haft en dags tid til at forberede os«, siger borgmesteren og tilføjer:

»Det overrasker mig, at det er gået så hurtigt med smitten over de sidste par dage. Men at det er startet med et udbrud fra et socialt arrangement med gymnasieelever, som fulgte alle kunstens regler, tror jeg, er en tendens vi oftere vil se som konsekvens af genåbningen af samfundet. Der vil komme udbrud af smitte, og det må man acceptere«.