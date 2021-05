Amerikanske sundhedsmyndigheder: Corona kan smitte over større afstande

I lang tid fik vi at vide, at coronasmitte skete via store dråber gennem luften, og derfor gennem tæt kontakt med en smittet.

Men siden sidste sommer har der bredt sig en erkendelse af, at coronavirus også kan smitte gennem bittesmå dråber – aerosoler – der kan blive hængende i luften meget længere tid end større dråber, der falder til jorden, og derfor kan sprede sig over større afstande fra smittebæreren.

Og nu har de amerikanske sundhedsmyndigheder ændret deres vejledning om, hvordan coronavirus spreder sig, skriver The New York Times.

Centers for Disease Control and Prevention, CDC, der er en institution svarende til Sundhedsstyrelsen, skriver nu, at virus ikke kun spreder sig via dråber og ved berøring af mund, næse og øjne med inficerede hænder, men også via aerosoler, der hænger i luften.