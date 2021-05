Bundlinjen: Coronakrisen sætter skub i kvindernes ligestilling

Dansk Industri (DI) vil øge antallet af kvindelige ledere i danske virksomheder til 40 procent i 2030, en halv gang flere end i dag. Det er målsætningen i et nyt udspil, ’The Gender Diversity Pledge’, et mangfoldighedsløfte, som opfordrer virksomhederne til at skrive under på, at de vil gøre en indsats for rette op på den alt for skæve kønsfordeling i danske ledelser. Det vil fremme ligestillingen, og det vil betyde, at der kommer flere talenter til at skabe værdier.

DI’s tal viser, at der i dag sidder kvinder på 26,6 procent af lederposterne i den private sektor. I 2025 er forhåbningen, at andelen kan øges til 35 procent og i 2030 er målsætningen 40 procent kvinder og 60 procent mænd. Det er en meget ambitiøs og krævende målsætning, for den vil ifølge DI’s administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, forudsætte, at hver anden ledige lederstilling fra i dag bliver besat med en kvinde. Det skal ske frivilligt, og kvindeandelen på 40 procent er et gennemsnit, som nogle brancher får meget sværere ved at opfylde end andre.

Det er næppe tilfældigt, at DI’s initiativ kommer nu. Dansk økonomi er hastigt på vej ud af coronakrisen, og i virksomhederne er der nu fokus på vækst og ledelse. Danmark er dårligt placeret i de internationale sammenligninger, og det signalerer, at gode kvindelige ressourcer ikke er i brug. DI har haft meget stor politisk indflydelse under coronakrisen, og det er klog interessevaretagelse at melde ud med et frivilligt initiativ, før politikerne kommer med lovgivning på området. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har bebudet et lovforslag i næste folketingssamling, som måske vil stramme de regler for måltal for kønsfordeling, som har været gældende for de største virksomheder i en længere årrække.

Kun en tredjedel af medarbejderne i den private sektor er kvinder, så hvis DI’s ambition går i opfyldelse, så skal der findes relativt flere kvinder end mænd til lederposterne. Det er også en god forklaring på, at DI arbejder for en 40/60-kønsfordeling på lederniveau og ikke stræber efter en 50/50-fordeling.

I bygge- og anlæg er kun 10 procent af medarbejderne kvinder, og lederandelen er endnu lavere. Det ligner unægtelig en tung og langsigtet udfordring. Det er det til gengæld ikke i hotel- og restaurationsbranchen, hvor der er næsten lige mange mænd og kvinder, og andelen af kvindelige ledere er tæt på de 40 procent, som er målet i 2030.