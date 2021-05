S-borgmester advarer partifæller efter uro i baglandet: Vi må ikke gentage fortidens dumheder

»Vi har levet med fejlslagen integration i 40 år, hvor koncentrationen af nytilkomne blev for stor. Det har givet en voldsom udfordring med beskæftigelse, uddannelse og kriminalitet. Det skal vi have ryddet op i. Men det afhænger af, at vi ikke gentager fortidens dumheder, og at vi undgår for stor tilstrømning«.

Det siger Herlevs socialdemokratiske borgmester Thomas Gyldal Petersen efter flere partifælles udfald mod den udlændinge- og integrationspolitik, der føres under Mette Frederiksens ledelse.