73-årig overlæge og kirurg tvinges til at stoppe med at arbejde: »For pokker, jeg har så meget erfaring og viden«

Han bruger idrætten som medicin. Lange løbeture og cykelruter i den flade vestjyske natur, hvor han kan tænke og fundere, samtidig med at kroppen arbejder. Forleden cyklede han 60 kilometer. Dagen efter løb han 10 kilometer. Og bliver han rastløs, søger han ud på landevejene på sin knaldrøde Honda VFR med 750 kubik i motoren. En legendarisk motorcykel for dem, der har forstand på den slags.

Det har 73-årige Thor Knudsen, der passer og plejer sine motorcykler i privaten i den lille by Ansager, sådan rundt regnet midtvejs mellem Billund og Varde. Det er her, han prøver at forberede sig mentalt på en tilværelse uden fast arbejde. Et liv som pensionist uden det sundhedsvæsen, han har tjent hele sit voksne liv, 43 år, med en enkelt afstikker til det svenske sygehusvæsen, og senest som vikarierende overlæge og brystkirurg på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.