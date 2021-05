Ansattes pensionsplaner er tabu i mange virksomheder

Det er såre enkelt: De fleste virksomheder vil opleve, at andelen af ældre medarbejdere vokser voldsomt de kommende år. Og eftersom manglen på arbejdskraft stiger lige så voldsomt, er det helt afgørende, at arbejdsgiverne formår at holde på deres seniorer, så de ikke går på pension ved førstgivne lejlighed.

Men tre af fire virksomheder har end ikke udarbejdet en politik eller en strategi for de ansattes seniorarbejdsliv. Og mindre end hver anden virksomhed har indarbejdet spørgsmål om seniorarbejdslivet i de løbende samtaler om medarbejdernes trivsel og udvikling, de såkaldte mus-samtaler. Det fremgår af en ny analyse, som er udarbejdet af pensionsselskabet PFA, der vurderer, at mange virksomheder af samme grund risikerer unødvendige tab af medarbejdere og viden og dermed også af indtægter.

»Mange af virksomhederne har et langt større behov for den arbejdskraft, seniorerne repræsenterer, end de selv er klar over«, siger Jesper Brask Fischer, programchef i PFA.

»Men hvis de ikke får taget fat på dialogen med deres ældre medarbejdere og dermed hjælper med at planlægge arbejdslivet som seniorer, er risikoen, at de ældre medarbejdere forsvinder nærmest fra den ene dag til anden. Så vælger de pensionistlivet. Og det har virksomhederne simpelthen ikke råd til«.

Ifølge PFA’s beregninger koster det i værste fald et produktionstab på en halv til en hel million kroner, hvis en erfaren nøglemedarbejder går på pension med kort varsel, uden at der er tænkt på at oplære en afløser.