Vanvidskørsel: Retten siger god for beslaglæggelsen af en kostbar Ferrari

Det kan blive yderst bekostelig affære for en midaldrende bilforhandler og et stort leasingselskab, at Nordsjællands Politi for nylig beslaglagde en rød Ferrari efter de nye og skærpede regler om vanvidskørsel.

I begyndelsen af april blev den splinter nye sportsvogn til en værdi omkring 5 millioner stoppet på Frederikssundmotorvejen, hvor de ifølge politiets hastighedsmåling kørte med 209 kilometer i timen – eller 9 kilometer hurtigere end det, der udløser en automatisk beslaglæggelse efter de nye regler.