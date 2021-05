Nick Hækkerup står til næse for at skjule viden

Det er dybt kritisabelt, at justitsminister Nick Hækkerup (S) i et halvt års tid lå inde med en trusselsvurdering om de danske børn i Syrien fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) uden at dele den med Folketinget.

Det mener flere partier i Folketinget forud for et samråd tirsdag om Nick Hækkerups manglende orientering af Folketinget, som juraprofessor Sten Bønsing har kaldt »på kant med ministeransvarlighedsloven«.

Dansk Folkeparti har indkaldt til samrådet, efter at Ekstra Bladet i april kunne rapportere, at justitsministeren i efteråret 2019 blev orienteret om PET-vurderingen. Den indeholdt en advarsel om, at danske børn i syriske fangelejre risikerer at blive indoktrineret og påvirket negativt, jo længere tid de opholder sig i de radikaliserede miljøer, som lejrene kan udgøre.

Hækkerup delte imidlertid første PET-vurderingen med Folketinget et halvt år senere, og det står nu til at koste ham en såkaldt ’næse’.