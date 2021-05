Borgmester efter stigende smitte i København: »Nu gør vi alt, hvad vi kan, og håber, at den lokale nedlukning bliver sidste step til at få stoppet smitten«

Et af genåbningens vigtige redskaber – de automatiske lokale nedlukninger – har ramt Tingbjerg i det nordvestlige København.

Tingbjerg Skole havde mandag første dag med fyldte klasselokaler efter genåbningen, men fra tirsdag er eleverne tilbage på Teams, mens fritidsinstitutioner og indendørs kultur- og idrætsliv også lukkes.

»Det er sindssygt ærgerligt, hver eneste gang vi må lukke et sogn ned. Tingbjerg har ligget lige på vippen i nogen tid, og folk bor rigtig tæt, men nu gør vi alt, hvad vi kan, og håber, at den lokale nedlukning bliver sidste step til at få stoppet smitten«, siger sundheds- og omsorgsborgmester i København Sisse Marie Welling (SF).

Et sogn lukkes ned, hvis der på en uge har været mere end 20 smittetilfælde, positivprocenten er over 2,5 og og incidenstallet – smittetilfælde per 100.000 indbyggere – er over 500. Det er tilfældet i Tingbjerg, der derfor rammes af nedlukning i minimum syv dage. Hvornår der kan åbnes igen afhænger af smitteudviklingen.

Københavns Kommune har sammen med lokale kræfter sat bredt ind for at få budskabet om test og afstand ud til beboerne, fortæller borgmesteren. Der bliver sendt sms’er, annonceres på Facebook, kommunikeres via skoler og institutioner, og man har nedsat et ambassadørkorps, hvor 12 beboere med forskellige etniske og sproglige baggrunde sørger for, at beskederne når ud til alle.