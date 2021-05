Her er seks nye initiativer, der skal hjælpe udsatte børn – tvangsbortadoption af nyfødte er én af dem

Da Mette Frederiksen (S) dedikerede sin nytårstale til udsatte børn og unge ved indgangen til 2020, blev en reform af socialområdet en prioritet for regeringen.

I dag præsenterer regeringen så, hvad der tegner til at blive en bred aftale. Politiken har set aftaleteksten, og du får her et overblik over de vigtigste pointer i aftalen.

Da regeringen præsenterede sit udspil tilbage i januar, var der stor debat om regeringens ønske om at tvangsbortadoptere flere børn inden fødslen.

Af aftaleteksten fremgår det, at »der gives mulighed for at træffe afgørelse om bortadoption, før barnet bliver født«, og at kommunen forpligtes til altid at overveje adoption af nyfødte, der anbringes ved fødslen.

Det sker ifølge teksten for, at »barnet straks ved fødslen kan komme med sin adoptivfamilie hjem«.