Få overblikket: Kommuner skal altid overveje tvangsadoption af nyfødte udsatte børn

Da Mette Frederiksen (S) dedikerede sin nytårstale til udsatte børn og unge ved indgangen til 2020, blev en reform af socialområdet en prioritet for regeringen.

I dag præsenterer regeringen så, hvad der tegner til at blive en bred aftale. Politiken har set aftaleteksten, og du får her et overblik over de vigtigste pointer i aftalen.