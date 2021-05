Jeg testede mig selv i næsen: Selvtest kommer nu til din arbejdsplads

Jeg føler virkelig, jeg er god til at få det hele med.

Jeg skraber løs med podepinden på hele indersiden af næsen, ikke bare de fire forsigtige rotationer, som høflige professionelle podere gør det. Næh, seks, syv, otte gange bliver det til, før Jonas Nilsen, læge og medstifter af firmaet Practio, siger over en videoforbindelse, at jeg skal skifte næsebor. Jeg kunne ellers blive ved hele dagen.

Jeg er tirsdag eftermiddag i gang med at teste mig selv med antigentest for coronavirus, efter at firmaet Practio mandag lancerede et produkt, hvor medarbejdere på arbejdspladser kan teste sig selv under overværelse af en trænet kollega. Det er angiveligt langt billigere – 75 kroner per test – og mere fleksibelt, og resultatet ender i dit coronapas.