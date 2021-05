Anden halvleg: Når en going gets tough går det sgu nok alligevel

Jeg har lige valgt at investere i fem plastfyldninger, sådan mest af kosmetiske grunde. En noget forsigtig boomerversion af Fie Laursen, bloggeren, der fik filet det meste af tænderne af og formet et nyt perfekt gebis i akryl.

Hvorfor? Fordi jeg netop er blevet et investeringsobjekt og tænker, at jeg nok klarer et syn til.

For fredag klokken 21.10 blev jeg vaccineret ved Bella Center, en af de få fordele, der er ved at være blevet en gammel idiot. I det her smålige land, hvor vi ikke kan undvære en sprøjte til landsholdet i fodbold eller til dedikerede atleter, der har brugt hele ungdommen på håbet om OL, har man altså besluttet at investere benhårdt i en gammel, bitter type som mig. Fordi jeg er blevet ældre og har holdt min plads i køen.

Og nu vi snakker om kø.