Ulige indkomster: Lønmodtagere med lederjob tjener 140.000 kr. for meget

Danmark er i det store og hele et lige land. Især når vi sammenligner os med andre lande. Også hvad angår vores indkomster. Sådan lød konklusionen, da Finansministeriet i december udgav den første nationale redegørelse om ulighed.

Men næppe havde redegørelsen ramt offentligheden, før den blev mødt af kritik fra økonomer, eksperter i ulighed og politikere, der anklagede regeringen for at feje den reelle økonomiske ulighed ind under gulvtæppet. Nu bliver der sået endnu mere tvivl om redegørelsens troværdighed.

I en ny analyse påviser tænketanken Cevea næsten kraterdybe indkomstforskelle mellem de lønmodtagere, der har lederjob, og dem, der ikke har.

»Man kan godt have en fornemmelse af, at dele af denne redegørelse om ulighed er skrevet med bind for øjnene. At man simpelthen ikke har set på ledernes indkomster. For her er der gået seriøs ulighed i indkomsterne, hvis man ser ordentligt efter«, siger Asbjørn Sonne Nørgaard, direktør for Cevea.