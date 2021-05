Emil og Oscar blev konfirmeret trods corona. Men smilene var store alligevel

»Kære Gud. Vi er her i dag for at sige, at vi tror. Tror på det gode, og tror, at du repræsenterer det gode, og vi tror på, at det gode er stærkere end det onde, og vi tror på, at vi ikke skal bekymre os om fremtiden«.

13-årige Emil Martorell Schmücker står på podiet foran alteret i et nyindkøbt jakkesæt. I den ene hånd har han en tændt mikrofon, i den anden et talepapir. Selvom han måske er nervøs, er hænderne helt rolige.