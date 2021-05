Emil og Oscar var kirkens eneste konfirmander. Men smilene var store alligevel

»Kære Gud. Vi er her i dag for at sige, at vi tror. Tror på det gode, og tror, at du repræsenterer det gode, og vi tror på, at det gode er stærkere end det onde, og vi tror på, at vi ikke skal bekymre os om fremtiden«.

13-årige Emil Martorell Schmücker står på podiet foran alteret i et nyindkøbt jakkesæt. I den ene hånd har han en tændt mikrofon, i den anden et talepapir. Selvom han måske er nervøs, er hænderne helt rolige.

Blikket er stift rettet mod papiret, mens han koncentrerer sig om at læse en særlig indgangsbøn højt for publikummet på bænkene. Da bønnen er ved vejs ende, holder han et sekunds kunstpause og kigger op, før han slutter på et »Amen«.

I dag bliver han konfirmeret i Kristkirken ved Enghave Plads på Vesterbro i København sammen med kun én anden konfirmand, nemlig 13-årige Oscar Ibar Weindel.