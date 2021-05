Hun lovede sin far, at hun aldrig ville opgive at finde svar på, hvorfor hendes søster og svoger skulle dø. Nu kommer undersøgelsen

Rie Ørskov har aldrig før været så tæt på at kunne opfylde sit løfte til sin far.

På hans dødsleje for 12 år siden lovede hun, at hun aldrig ville opgive at finde svar på de mange ubesvarede spørgsmål omkring den uopklarede mordbrand på ’Scandinavian Star’ i 1990.

Blandt de 159 omkomne var hendes søster og svoger og deres to børn. De var om bord på skibet fra Oslo til Frederikshavn for at komme hjem til barnedåb i Hobro for deres yngste datter. Alt var klar. Dåbskjolen hang på skabet hos forældrene i den jyske by. Men de kom aldrig frem.

Siden har Rie Ørskov og hendes familie kæmpet for at få myndighederne til at undersøge den uopklarede sag til bunds ligesom mange andre pårørende og overlevende til de omkomne natten til 7. april 1990. Men hidtil forgæves.