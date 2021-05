Livet er underligt

Overskriften betyder ikke, at livet er noget underligt noget, men at livet er et under. Livet er fuldt af undere.

Citatet stammer fra Johannes Møllehave, som døde i denne uge – det var meget trist, men ikke uventet. Nu skal vi aldrig se og høre ham mere. Han havde talt livet sønder og sammen, ja talt fanden et øre af, som Maren Uthaug, for en gangs skyld opfindsomt, skriver i den daglige tegneserie.

Engang for længe siden, da jeg lå på hospitalet, gik døren op og Møllehave trådte ind med en buket blomster: ’Du kommer dig!’ sagde han og forlod straks sygestuen igen. Han gad godt komme, men han gad ikke snakke.

Det er et mærkeligt tilfælde, at danskerne, som er så samtaleglade, beundrede Møllehave for hans enetaler. Vi overgiver os! Også mærkeligt, at et litterært menneske skulle blive vores beundrede idol, opretholdt og styrket af alle de bøger, vi ikke selv fik læst.