Jasmin er en af de unge, der har rådgivet Mette Frederiksen og Astrid Krag, men der er en vigtig ting, de har glemt

Hun var en af de unge, som Mette Frederiksen havde snakket med, inden hun holdt sin nytårstale. Og selv om den kommende reform af anbringelsesområdet ikke bliver, som statsministeren havde lovet, er 19-årige Jasmin Heilmann glad for resultatet.

»Jeg synes, det ser meget lovende ud. Det er fedt, at Mette Frederiksen og Astrid Krag har lagt fokus på de ting, vi har snakket med dem om. Det betyder, at de oprigtigt mener, at der skal gøres noget ved forholdene for anbragte børn«.

Men der er én vigtig ting, som politikerne har glemt i aftalen, der ligger til grunde for den kommende Barnets lov.

»Jeg savner, at aftalen sikrer anbragte børn og unge et godt læringsmiljø. Skolen er vigtig for alle - men den er ekstra vigtig, når vi skal have brudt den sociale arv. En god uddannelse er jo bare et grundlag for et godt liv, og vi skal have vist udsatte børn og unge, at de sagtens kan blive til noget, selv om de kommer fra et hjem, hvor forældrene måske ikke har en god uddannelse eller et arbejde«.