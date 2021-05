»Det er fuldstændig vanvittigt«: Unge siger op på café, fordi de tjener langt mere som coronapodere

Et enkelt jobopslag på Facebook plejede at sikre mellem 30 og 80 ansøgninger. De sidste to uger har fem opslag givet 15 svar.

»Det er fuldstændig vanvittigt. Der er ikke nogen at ansætte, så det er umuligt at drifte«, siger Peter Emil Nielsen, der er ejer og stifter af restaurantkæden Palæo, der har syv afdelinger i Storkøbenhavn.

Da genåbningen af restauranter og caféer blev meldt ud, fik han 16 opsigelser indenfor 48 timer. Efter fem måneder på lønkompensation ramte opsigelserne hårdt og efterlod en mildest talt frustreret restaurantejer.

»Det er fuldt ud lovligt, men nedlukningen har kostet mig ekstremt mange penge. Lønkompensationerne er skruet sådan sammen, at jeg selv har betalt 20 procent af lønningerne under lockdown. Og nu står jeg så uden nogen at ansætte«, fortæller Peter Emil Nielsen.

»Det går ud over mine andre ansatte og betyder, at vi må holde nogle afdelinger lukket. I Fields har vi ikke haft åbent endnu, for der har ikke været nogen ansatte at sende derud, men fordi vi i princippet godt kan åbne, får vi ikke fuld kompensation for faste udgifter. Så pengene fosser bare ud. Det er en kæmpe hovedpine! Det umuliggør ansættelsesprocessen, at de kan tjene meget bedre som podere, og man fjerner så mange fra den sædvanlige arbejdspulje«, siger han.