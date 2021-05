Tidslinje: Sådan var forløbet fra ulykken til den nye undersøgelse

FOR ABONNENTER

7. april 1990. Passagerskibet ’Scandinavian Star’ bryder i brand natten til 7. april 1990. Det er på vej fra Oslo i Norge til Frederikshavn i Danmark. 159 af skibets 482 passagerer og besætningsmedlemmer omkommer. Efterforskning viser, at der var tale om påsat brand.

Marts 1991. Oslo Politi konkluderer, at det med stor sandsynlighed var en dansk lastbilchauffør, der påsatte branden, som han selv omkom i.

2005. Tidligere rigsadvokat Henning Fode laver en redegørelse for sagen, hvor det fremgår, at der ikke er behov for at få ejerforholdene til ’Scandinavian Star’ yderligere afklaret. Han mente heller ikke, at skibets værdi var fastsat kunstigt højt, til trods for at ’Scandinavian Star’s værdi og forsikring blev fordoblet kun en uge før branden.

Juni 2014. Oslo Politi trækker udpegningen af en dansk lastbilchauffør som gerningsmand tilbage, efter at politikredsen igen havde gennemgået den oprindelige efterforskning.