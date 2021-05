Omkomnes familie: »Vi har drømt om det her i mange år«

Ofte havde de holdt store selskaber i familien Hansen i Hobro.

Men denne gang skulle de ikke være mange. Den ældste datter, Marianne, havde bestemt, at dåben for hendes yngste datter kun skulle være for de nærmeste: bedsteforældrene, hendes far og mor, svigerforældrene samt hendes søskende, Rie og Michael.

Marianne boede i Norge sammen med sin mand, og de sejlede sammen med hendes svigerforældre med færgen til Frederikshavn natten til 7. april 1990. Derefter skulle de køre videre til Hobro for at fejre barnedåb hos hendes forældre.

Mariannes mor, Jytte, havde lavet mad i otte dage og lagt den i fryseren, så den var nem at servere på selve dagen.