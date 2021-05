Kommunernes formand: Der er en grund til, at det er gået galt så mange steder

I København har forældre til børn med et handikap mistet tilliden til kommunens handikapcenter. Bevægelsen ’En million stemmer’ mener, at opgaven med at give hjælp og støtte til personer med handikap helt skal tages fra kommunerne. Og socialminister Astrig Krag (S) mener, at kommunerne i nogle tilfælde har opført sig grænseoverskridende og urimeligt over for borgerne.

Men kommunerne har ikke noget større ønske end at gøre det godt for borgere, der har brug for hjælp og støtte. Det understreger borgmester og formand for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S).

»Jeg har ikke mødt én kommunalpolitiker i Danmark, og jeg har mødt mange af dem efterhånden, der ikke brænder for at skabe gode livsbetingelser for alle borgere«, siger han.

Når det så alligevel er gået galt så mange steder, har det den håndfaste forklaring, at kommunerne ikke kan løse opgaven bedre, end Folketinget giver dem mulighed for, mener han.

»Vi oplever i kommunerne i hele Danmark, at der er et stort pres både på økonomien og på forventningerne til kvaliteten i de tilbud, der er på det specialiserede socialområde. Vi har også konstateret, at der har været rejst en del kritik af kommunernes indsats på området, både fra ministre, fra Folketinget, fra ordførere og fra en række af brugerorganisationerne på området. Og vi må også, når vi kigger ned i det, sige, at vi har svært ved at følge med og sikre den kvalitet, vi gerne vil have på området«, siger Jacob Bundsgaard.