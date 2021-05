Opsigtsvækkende studie: Længere intervaller mellem vaccinestik giver langt flere antistoffer

Det giver et langt større immunrespons i ældre mennesker, hvis man venter 12 uger med at give det andet stik af Pfizers vaccine.

Det viser et lille, opsigtsvækkende studie blandt 172 ældre briter over 80 år.

I studiet sammenlignede forskere fra Birmingham Universitet blodprøver fra 99 ældre, der havde modtaget vaccinationsstikkene med tre ugers interval med 73 ældre, der har modtaget andet stik efter 11-12 uger. Det kunne lade sig gøre, fordi Storbritannien i starten af året ændrede intervallerne for at få så mange vaccineret som muligt – men allerede havde givet nogle borgere stik med det korte interval.

»Vi har vist, at antistof-responset efter den anden Pfizer-vaccination bliver kraftigt forstærket, hvis man forsinker det andet stik til 11 til 12 uger«, lyder konklusionen.

Forskerne har analyseret blodprøver fra de to grupper, og forskellen er dramatisk: Et interval på 12 uger resulterede i en antistofmængde, der var 3,5 gange større end intervallet på tre uger. Antistofferne blev målt to-tre uger, efter at deltagerne havde fået deres sidste stik. Studiets hovedforfatter, professor Helen Parry, fortæller i et mailsvar til Politiken, at studiet kan støtte op om lande, der overvejer at forlænge intervallerne.