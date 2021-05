Kanonslag og indstillet togdrift: Politiet er massivt til stede efter stor demo ved Israels ambassade

Artiklen opdateres løbende.

Politiet er massivt til stede ved Israels ambassade i Hellerup efter at have opløst en demonstration til fordel for palæstinenserne i deres konflikt med Israel. Politiet har både anvendt tåregas og knipler til dagens demonstration efter demonstranterne begyndte at kaste med sten.

Ifølge Politikens fotograf Martin Lehmann er der foreløbigt ro, men stemningen er anspændt på stedet. Politiet står med gasmasker, og har spærret vejen ned til den israelske ambassade, fortæller han.

På stedet, hvor politiet efterhånden har dannet en stor kæde, diskuterer nogle af demonstranterne med politiet om, hvorvidt, der var børn til stede, da de brugte tåregas, fortæller Martin Lehmann.

Desuden bliver der talt om, at der potentielt sker noget, der har forbindelse med demonstrationen andre steder i byen, fortæller han.

Ekstra Bladets folk på stedet forventer, at demonstrationen bevæger sig mod Svanemøllen.

Kl. 18.30 oplyser Politikens fotograf Martin Lehmann, at demonstrationen ved Israels ambassade er stilnet af.

Videoer fra stedet viser, at kampklædt politi er talstærkt til stede med blandt andet politihunde. Der er røg i luften, og der bliver affyret en form for skyts.

Til TV2 News fortæller en kvinde, der har været til demonstrationen med sit barn, at de begge blev chokerede over politiets brug af tåregas, til hvad de forventede, skulle være en stille og rolig demonstration.





Foto: Martin Lehmann



Togdriften er midlertidigt indstillet mellem Hellerup Station og Svanemøllen på grund af urolighederne. DSB har bestilt togbusser til strækningen.

Vagtchef Henrik Stormer fortæller til Ritzau, at der har været cirka 4.000 deltagere ved demonstrationen.

»Heraf er der 50 til 100, som har lavet uorden ved at kaste med sten og kanonslag mod politiet og ambassaden«, siger han.

Henrik Stormer oplyser til Ritzau, at politiet har brugt tåregas mod demonstranterne og ved 17-tiden forsøgte at få folk til at forlade området.

Den israelske ambassade ligger i ambassadekvarteret på Lundevangsvej i Hellerup tæt på Svanemøllen Station.

Demonstrationen er arrangeret som en reaktion på de igangværende uroligheder i Israel og de palæstinensiske områder.

Foto: Martin Lehmann





Folketingskandidat for Radikale Venstre Kashif Ahmad skriver på Twitter, at der er kastet kanonslag mod ambassaden.

»En skandale, at der bliver kastet med kanonslag mod ambassaden, og en skandale, at politiet skyder med tåregas i folkemængden fuld af børn og ældre mennesker«, står der i opslaget på Twitter.